У Вінниці відкрито музей воїнам-афганцям

У Вінницькій ЗОШ № 11 відкрили музей „Пам’ять” воїнам-афганцям. Учнем цієї школи був колишній воїн-десантник Валерій Тарнавський, який загинув у 1985 році від кулі снайпера, виконуючи свій патріотичний обов’язок в Афганістані. За мужність і відвагу нагороджений орденом Червоної зірки посмертно.

Спочатку за ініціативи керівництва школи тут було оформлено куточок пам’яті, а згодом Спілка воїнів-афганців та ГО „Ніхто, крім нас”, педагогічний колектив, школярі, батьки виступили з ініціативою відкриття музею. Голова організації Андрій Білецький свого часу теж навчався в 11 школі, і так сталося, що і служив в тій же роті, що і Валерій Тарнавський, щоправда, з різницею у 4 роки. Коли Валерій загинув, Андрій, будучи ще підлітком, відразу пішов в парашутний клуб і чітко зрозумів, ким хоче стати.



- У нас не буде майбутнього без минулого, а минуле – це спогади, - говорить заступник голови ОДА Любов Спірідонова. – І нам хочеться, щоб молоде покоління шанувало тих, хто віддав своє життя заради майбутнього. Приємно, що в цій добрій справі об’єдналися і учнівський, і педагогічний колективи.

Серед експонатів форма десантника, автомати, гільзи, учні школи підготували тематичну виставку та концерт. За словами вчителів, учні проявили неабияку цікавість і охоче презентували власні картини для експозиції музею.

Щоп’ятниці плануються відвідини музею з екскурсійним супроводом для представників інших навчальних закладів та всіх жителів міста. А згодом в школі планують започаткувати роботу клубу-гуртка „Десантник”.

