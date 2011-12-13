Діти вінницького ліцею № 7 п’ють „живильну” водичку

У Вінницькому ліцеї № 7 встановлено шкільні фонтанчики з очисними спорудами. Школа стала першим навчальним закладом в рамках державної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки, яку впроваджують у Вінниці за ініціативи міського голови Володимира Гройсмана.

Питні фонтанчики знаходяться у зручних для дітей місцях – в коридорах на першому та другому поверсі, біля медпункту та їдальні. Завдяки потужній системі фільтрації, тепер їжа в шкільній їдальні набула іншого смаку.

Дякуючи вбудованій 3-х ступеневій системі фільтрування, фонтанчики забезпечують універсальне очищення водогінної води від механічних домішок (іржа, мул, пісок та ін.), та також розчинених домішок, таких як вільний хлор, хлорорганічних з’єднань, пестицидів, нафтопродуктів, важких металів та інших органічних та неорганічних сполук. Усуває неприємні запахи, покращує смак води.

За словами директора навчального закладу Олександра Сухомовського, тепер можна не замовляти привозну питну воду, а фонтанчики цілком забезпечать нормальний питний режим учнів та значно покращать стан здоров’я дітей.