У Калинівці сміття замаскує „жива” загорожа

Незабаром новий полігон для сміття з’явиться за Калинівкою. Його будували понад три роки. Територія сміттєзвалища сягає 5-ти гектарів, витрати обласного фонду охорони навколишнього середовища - 4,5 мільйона гривень.

Полігон має вигляд жолоба, на дні якого, присипана землею, знаходиться плівка. Таку технологію використано для того, щоб сміття швидше перегнивало.

За словами районного керівництва, полігон планується відкрити 16 грудня. До цього часу участь в прибиранні придорожньої смуги брали всі бюджетні установи району. А учні місцевого технікуму висадили полігон „живою” загорожею. Вже посаджено по одній тисячі саджанців червоного дуба та берези, хвойних порід – понад 12 тисяч деревців.

Наступним етапом місцева влада має у планах збудувати ще й сортувальну станцію для переробки деревини, пластику і паперу.