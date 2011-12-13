Найкраще магію кави на Поділлі знає жінка

У Вінниці проходив Другий Вінницький регіональний чемпіонат Баріста під егідою эгидой SCAE (Specialty Coffee Association of Europe) в нічному клубі «Шоколадentertainment».

Чемпіонат баріста – це Олімпійські ігри серед професіоналів у приготуванні кави. Баріста-фахівець відмінно розбирається в сортах кави Основним завданням подібних чемпіонатів є підвищення якості кави, а це повністю залежить від професійності учасників – вмілі руки, правильність обсмажування зерен кави, використання техніки приготування.

В Регіональному чемпіонати цьогоріч взяли участь 8 представників з Вінниці, Житомира та Києва.

Для визначення майстерності баріста приготували 4 еспресо, 4 капучіно та авторські напої.

Переможцем ІІ Регіонального чемпіонату стала вінничанка Юлія Головчук, яка представляє „Дім кави”. Вона презентуватиме Вінниччину на Всеукраїнському чемпіонаті Баріста. Крім того, добру традицію проводити міжнародні корпоративні чемпіонати підтримують все більше компаній. Переможець Всеукраїнського конкурсу представлятиме Україну на Світовому чемпіонаті баріста.