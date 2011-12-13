Компанія «Кряж і Кусто» запустила на Вінниччині два елеватори

Компанія «Кряж і Кусто» оголосила про успішний запуск двох елеваторів у селах Вендичани Могилів-Подільського та Соколівка Крижопільського районів, загальною ємністю 20 тис. тонн із дев'яти запланованих.

Усі дев'ять елеваторів, сукупною ємністю зберігання 245 тис. тонн, будуть зведені на території Вінницької області. Планований обсяг інвестицій компанії «Кряж і Кусто» в економіку України складає більше 100 млн. доларів з яких 25 млн. доларів вже інвестовано в 2011 р.

Компанія «Кряж і Кусто» веде будівництво ще 7 елеваторіву с. Жмеринка, Росоша (Липовецький р-н), м. Козятин, с. Шпиків (Тульчинський р-н), Гопчіца (Погребищенський р-н), Джулинка (Бершадський р-н) та с. Соболівка (Теплицький р-н), які будуть введені в експлуатацію у першій половині 2012.

Всі елеватори Компанії «Кряж і Кусто» оснащуються сучасним високотехнологічним європейським і американським устаткуванням, необхідними комунікаціями та орієнтовані на задоволення наявного та зростаючого попиту на послуги зберігання, переробки і відвантаження зернових в Україні.

Компанія «Кряж і Кусто» - це спільне підприємство української компанії Кряж і міжнародної групи «Кусто» з метою пошуку, реалізації та управління перспективними інвестиційними проектами в Україні. Група компаній «Кряж», заснована в 1992 році, є одним з найбільших у Вінницькій області виробником сільгосппродукції з річним оборотом понад 1,5 мільярда гривень. Група «Кусто» створена казахстанськими бізнесменами в 2000 році для реалізації, фінансування та управління інвестиційними проектами. Зараз «Кусто» реалізує інвестиційні проекти вартістю понад 1 мільярд доларів США в Росії, Казахстані, В'єтнамі, Україну, Туреччині та Китаї.