КУН Вінниччини ініціюватиме створення пам’ятної дошки Петлюрі

10 грудня пройшла звітно-виборна конференція Вінницької обласної організації Конгресу Українських Націоналістів. Під час конференції було оновлено керівництво обласної організації та поставлені нові завдання місцевого осередку політичної партії.

На конференцію, крім делегатів районних та міських організацій Конгресу Вінничини, прибули й гості – представники осередків найбільших опозиційних партій регіону та Українського козацтва.

Конференцію благословили священики Української Православної Церкви Київського Патріархату, секретар Вінницької єпархії протоієрей Ігор Сіранчук і настоятель Кафедрального храму протоієрей Микола Мельник.

На початку конференції до делегатів зі звітом за зроблену роботу звернувся голова обласного осередку друг Віталій Гусар, який зазначив, що надалі обласною організацією має керувати більш молода і енергійна людина та звернувся до конференції з проханням прийняти його відставку, обіцяючи, що неодмінно продовжуватиме працювати на організацію. Замість себе Віталій Гусар висунув кандидатом на посаду голови Вінницької обласної організації Конгресу В’ячеслава Березовського. Його пропозиція знайшла повну підтримку учасників конференції – В’ячеслав Березовський очолив КУН на Вінниччині.

- Просвітницька робота Конгресу на Вінниччині буде посилена, активність організації нарощуватиметься, особливу увагу ми приділимо залученню молоді до партії, – сказав В’ячеслав Березовський. – Також ми пожвавимо діалог та співпрацю з іншими політичними силами, які мають з нами ту ж саму мету – врятувати наш народ від антиукраїнської влади та побудувати ту Україну, за яку віддали своє життя мільйони наших попередників.

В’ячеслав Березовський висловився за необхідність встановлення на одному із будинків, що по вулиці Соборній у Вінниці пам’ятної дошки Головному Отаману Армії УНР Симону Петлюрі.

Учасники конференції обрали оновлений склад обласного Проводу та його Президію.