Квартири із котлами та колонками газовики перевірятимуть щорічно

У зв’язку зі збільшенням кількості нещасних випадків під час користування газом у побуті, з січня 2011 року газовики Вінниччини перейшли на планове технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання.

Про це УНІАН повідомив в.о. голови правління ПАТ “Вінницягаз” Ігор Марчак.

Тепер газовики будуть щорічно відвідувати усі квартири, де встановлено газові котли чи проточні водонагрівачі, і один раз на три роки, де є лише газові плити.

З початку року вже обстежено 333 465 квартир. При цьому виявлено 3486 несправних газових приладів, 1672 факкти відсутності тяги в димових та вентеляційних каналах, а також 6538 самовільно встановлених газових приладів.