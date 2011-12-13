29-річний молодик силою відібрав телевізор у сусіда
17:11, 13 грудня 2011Вінниця
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У 50-річного мешканця села Кеслицьке Томашпільського району тиждень не задався.
Вчора, у понеділок, чоловік був змушений звернутися до правоохоронців.
Як повідомили в УМВС у Вінницькій області, чоловік повідомив, що 11 грудня близько 22 години до нього в помешкання зайшов 29 – річний односелець і силою відібрав телевізор.
Молодого чоловіка затримали і за фактом пограбування порушили кримінальну справу.
Міліція з'ясовує, - не вистачало злодію духовної поживи, чи на закуску.
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