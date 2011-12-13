29-річний молодик силою відібрав телевізор у сусіда

У 50-річного мешканця села Кеслицьке Томашпільського району тиждень не задався.

Вчора, у понеділок, чоловік був змушений звернутися до правоохоронців.

Як повідомили в УМВС у Вінницькій області, чоловік повідомив, що 11 грудня близько 22 години до нього в помешкання зайшов 29 – річний односелець і силою відібрав телевізор.

Молодого чоловіка затримали і за фактом пограбування порушили кримінальну справу.

Міліція з'ясовує, - не вистачало злодію духовної поживи, чи на закуску.