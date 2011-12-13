Всеукраїнськими благодійниками року стали аж два номінанти з Вінниччини

Україна дізналася імена кращих благодійників 2011 року. Список переможців п’ятого, ювілейного конкурсу «Благодійник року» було оголошено 13 грудня 2011 року, під час спільної прес-конференції Наглядової ради, Медіа-ради, Оргкомітету та Журі конкурсу.

У заході взяли участь голова Наглядової ради конкурсу «Благодійник року», співачка Марія Бурмака;член Медіа-ради, заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Мудрак;голова Оргкомітету, президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук; голова Журі, президент ВБФ «Дитячий світ» Сергій Летенко.

Ювілейний «Благодійник року» стартував наприкінці березня. Він зібрав рекордну кількість заявок – 160. Це вдвічі більше, ніж минулого року. «Ми, звичайно, сподівалися, що ювілейний конкурс збере велику кількість заявок, але не очікували такої високої активності, – сказав голова Оргкомітету конкурсу Олександр Максимчук. – Тут практично весь спектр благодійної роботи. Особливо тішить, що велика кількість заявок надійшла з регіонів. Ми дуже вдячні всім, хто розповів про свою благодійну діяльність і добрі справі інших». Олександр Максимчук також привітав усіх присутніх з Днем благодійництва, який Україна відзначила у неділю, 11 грудня.

Серед 12-ти номінацій перемогу отримали і двоє вінничан – Власниця ТМ „Ольгара”, підприємець і модельєр Ольга Родченко, яка вже третій рік поспіль організовує Благодійний вечір для онкохворих дітей „З любов’ю до Вас”. Ще одні номінанти-переможці з Вінниччини - Представництво міжнародного благодійного фонду – Міжнародний благодійний фонд Н.Потопаєвої у Вінницькій області.

«Я повністю підтримую рішення Журі, я впевнена в кожному з його членів», – сказала голова Наглядової ради конкурсу Марія Бурмака. Вона привітала усіх переможців і подякувала їм за їх важку, але таку необхідну роботу. На переконання видатної співачки, яка сама багато часу і сил віддає благодійній роботі, робити добро має бути органічною потребою кожної людини. «А якщо в людини є потреба допомагати, вона внутрішньо є чистішою», – підкреслила Марія Бурмака.

Урочиста церемонія нагородження переможців Національного конкурсу «Благодійник року – 2011» відбудеться 15 грудня 2011 року в приміщенні Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».