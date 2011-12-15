"Україна майбутнього" братиме участь у виборах

Політична партія „Україна майбутнього” відсвяткувала свою першу річницю існування у Вінницькій області. Проте маючи такий „дитячий” вік, партійному осередку вже є чим пишатися, і головним чином завдячуючи реальній роботі її обласних лідерів.

- Ми – партія практичних дій, - зазначає голова обласної організації УМ, депутат Вінницької обласної ради Микола Андрусишин. – Сьогодні замість закидування зайвими гаслами, ми намагаємось спілкуватися з простими людьми, відвідуємо райони. Особисто я як депутат переймаюсь проблемами територіальних громад, які типові для багатьох районів. Зокрема, в Ямпільському районі, зустрічаючись з людьми, дізнався про проблеми річки Бушанка, яка, до речі, протікає заповідною територією, а там, вибачте, такий сморід стоїть! Я зробив депутатський запит в різні інстанції, натомість отримавши відповідь лише від СЕС. За річний період ми організовували екологічні акції під гаслами: „Україна майбутнього – чиста країна” та „Разом за чисте Майбутнє”. Насправді не потрібно шукати якихось причин, щоб розчистити ліс чи прибрати територію – треба самоорганізуватися, взяти в руки граблі і – до праці! Саме так, як ми це зробили в Луці Мелешківській, парк Мала Софіївка 1823 року, ми розчистили територію, відновили криницю, посадили дерева. Або ж соціальні проекти „Діти – наше майбутнє”, „Україна Майбутнього очима дітей”, „Людина – не товар”. Нещодавно ми побували в Жмеринському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, відвідали дітей з подарунками, влаштували дітям безкоштовну цирульню. Це лише початок, і ми хочемо не говорити власне про партію, а щоб наші заходи самі говорили за нас.

Протягом року УМ проводила заходи під гаслом: „Давайте знайомитись!” Згодом вона нарощуватиме потенціал і готова приймати до своїх лав молодих енергійних людей, які є і будуть її стрижнем. При партії діє „Школа молодого ліберала”, в якій молоді активісти набувають політичного досвіду на прикладі європейських країн. На часі безліч молодіжних проектів – організація заходів, флеш-мобів, співпраця з молодіжними громадськими організаціями.

Свою позицію має партія і стосовно нового виборчого законодавства: вважає категорично неприпустимою реалізацію змови окремих лідерів парламентської опозиції з владою щодо консервації нинішнього розподілу політичних сил у ВР всупереч реальним настроям суспільства. За словами Миколи Андрусишина, партія буде приймати участь у виборчому процесі 2012 року, щоправда чи будуть балотуватись голови партійних осередків по одномандатних мажоритарних округах, політрада ще не вирішила.

Довідка УНІАН. Політична партія „Україна Майбутнього” заснована рішенням Установчого з’їзду партії 16 грудня 2007 року та зареєстрована Міністерством юстиції 25 липня 2008 року. У 2010 головою „УМ” обрано народного депутата Верховної Ради Святослава Олійника, після чого партія почала стрімкий розвиток. „УМ” – ліберальна партія, найвищою цінністю якої є людина. Сьогодні УМ представлена у 24 областях України, АР Крим, містах Києві та Севастополі. У Вінницькій області членами партії є більш ніж 100 осіб, офіційні осередки зареєстровані у м.Вінниця та Жмеринка, в Шаргородському та Ямпільському районах.