Мер зобов'язав тепловиків розраховуватись за газ по-максимуму

Вінничанам під Новий рік, ймовірно, доведеться тулитися до радіаторів опалення, аби зігрітись, позаяк у теплопостачальних підприємств Вінниці можуть виникнути проблеми із газом через заборгованість постачальникам.

Як повідомив УНІАН в.о. голови правління ПАТ «Вінницягаз» Ігор Марчак, за листопад 2011 рівень розрахунків теплопостачальних підприємств за спожите блакитне паливо склав всього 28%.

Населення Вінницької області розраховується за газ майже повністю — рівень оплати склав 95%, промислові підприємства — стовідсотково.

За словами І. Марчака, усі теплові підприємства області про перспективу зменшення тиску в мережі вже попереджені.

На прохання УНІАН прокоментувати ситуацію, вінницький міський голова Володимир Гройсман сказав наступне.

- В даний час існує різниця в тарифах, яку повинна компенсовувати держава. Тепловики ж перераховують усе, що отримують від населення, від бюджетних організацій - шляхом розщеплення, як це передбачено чинним законодавством. Тому затримки оплати за спожитий газ у тепловиків нема.

Можуть бути проблеми з точки зору невчасних розрахунків населення. Але це постійна проблема, постійне питання. Ми над цим працюємо. Тепловикам поставлено завдання максимально розраховуватись за газ — спрямовувати на розрахунки кожну отриману копійку.