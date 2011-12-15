За 410-ма гривнями злодій вліз до старенької через вікно

Немає стареньким спокою ні в селі, ні в місті. Щоб уберегтись від лихих намірів, літнім людям залишилося хіба що ховатися за гратами.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, вчора до Немирівського райвідділу міліції звернулася 75-річна пенсіонерка, жителька смт. Брацлав, з заявою про те, що з її будинку шляхом віджиму вікна скоєна крадіжка грошей в сумі 410 гривень.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів працівниками міліції було встановлено, що крадіжку скоїв 21-річний місцевий житель.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України «Крадіжка».