За 410-ма гривнями злодій вліз до старенької через вікно
12:57, 15 грудня 2011Вінниця
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Обікрали бабусю
Немає стареньким спокою ні в селі, ні в місті. Щоб уберегтись від лихих намірів, літнім людям залишилося хіба що ховатися за гратами.
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, вчора до Немирівського райвідділу міліції звернулася 75-річна пенсіонерка, жителька смт. Брацлав, з заявою про те, що з її будинку шляхом віджиму вікна скоєна крадіжка грошей в сумі 410 гривень.
В ході проведення оперативно-пошукових заходів працівниками міліції було встановлено, що крадіжку скоїв 21-річний місцевий житель.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України «Крадіжка».
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