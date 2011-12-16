Вінницькі угонщики не гребують навіть "запорами"

Вчора до Староміського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 38-річного жителя м. Вінниці про те, що по вулиці Чехова двоє невідомих чоловіків, застосувавши фізичну силу, заволоділи його автомобілем «ЗАЗ-110307» сірого кольору.

Якповідомляє УМВС у Вінницькій області, в ході проведення оперативно-пошукових заходів співробітниками міліції встановлено, що злочин скоїв 25-річний непрацюючий місцевий житель. Проводяться заходи щодо затримання іншого співучасника злочину.

Викрадений автомобіль був виявлений працівниками ДАІ на одній з вулиць міста Вінниці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України «Розбій».