У зіткненні позашляховика з легковиками дві жертви

20 грудня о 8 годині ранку біля села Сокиринці Вінницького району 60–річний водій автомобіля «Мітцубісі Паджеро» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з двома легковими автомобілями «Форд» та «Пежо».

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП загинув 26 – річний водій автомобіля «Пежо» та 22 – річна дівчина, яка знаходилася поруч. Ще одна 50 – річна пасажирка цієї автівки отримала тілесні ушкодження і її госпіталізували у лікарню. Водій автомобіля «Форд» та водій позашляховика не постраждали.

За фактом даної дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Проводиться розслідування.