Заради майстерського звання грав ... без перерви два роки

У часи СРСР заочні шахи (за листуванням) були дуже популярними і складали реальну конкуренцію практичній грі. Нині через широку розповсюдженість комп’ютерів із шаховими програмами гросмейстерського рівня кількість заочників знизилась на порядок.

Утім, у місті над Бугом сильних шахістів-заочників не бракує. Зокрема, у фіналі 23-го чемпіонату України із заочних шахів, який фінішував у грудні цього року, серед 15 учасників одразу троє представляли Вінницю. Найкращий результат серед них показав 57-річний Віктор Сторонський, викладач Вінницького національного технічного університету. Він 5 разів переміг, одного разу програв і зробив 8 нічиїх. Таким чином Віктор Стронський посів 4-е місце і став майстром спорту України у грі за листуванням, перевиконавши норматив на 1, 5 очки. До нього майстром-заочником був лише один вінничанин – Анатолій Яворський, який нині працює тренером у місцевій шаховій школі.

– Чемпіонат України тривав 2 роки. Весь цей час я не лише користувався підказками комп’ютера, але й сам ретельно аналізував партії і знаходив свої кращі ходи, адже в деяких позиціях людина поки все ж сильніше «залізного друга», – розповідає Віктор Стронський. – Причому я користувався програмою не дуже потужної «Фрітц», у той час я практично всі мої опоненти грали за підказками найсильнішої на той час програми «Рибка-3», якої у мене тоді не було.

10 років тому Віктор Стронський активно грав у очних турнірах у Вінниці і був одним із найсильніших кандидатів у майстри спорту міста. Зараз поки що виходити на бій за шахівницю не поспішає, адже багато часу віднімає викладацька діяльність та участь у новому фіналі чемпіонату України за листуванням. У майбутньому Віктор Стронський мріє повернутися до тренерської роботи. Серед його вихованців, наприклад, міжнародний майстер ФІДЕ Віктор Гудок, сильні кандидати у майстри спорту Віктор Слободянюк та Михайло Шафір.