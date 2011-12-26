Вінничани накупляли товарів на 5.3 млрд. гривень

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у січні–вересні 2011р. був на 21,6% більшим рівня січня–вересня 2010р. і становив.

5256,1 млн.грн.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Через мережу роздрібної торгівлі підприємств у січні–вересні 2011р. було продано споживчих товарів на суму 5119,8 млн.грн., що у порівнянних цінах на 21,9% більше січня–вересня попереднього року.

У структурі товарообороту роздрібної торгівлі підприємств зросла частка продажу непродовольчих товарів. У січні–вересні 2011р. їхня питома вага становила 69,4%, що на 2,3 відсоткових пункти більше січня–вересня попереднього року.

Обсяг продажу непродовольчих товарів за цей період у порівнянних цінах збільшився на 25,0% і становив 3550,7 млн.грн.