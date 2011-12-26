Чотирирічна дитина напилася отрути для кротів

11:45, 26 грудня 2011
Вінниця
0 0

Отримала хімічні опіки

Для батьків маленької жмеринчанки вихідні перетворилися на жахіття.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, у неділю чотирирічну дитину госпіталізували до місцевої лікарні з діагнозом - хімічний опік ротової порожнини та язика.

  Данні опіки отримала випадково, випивши отруту для кротів.
На даний час потерпіла знаходиться в реанімаційному відділені ЦРЛ м. Жмеринка, стан потерпілої задовільний.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter