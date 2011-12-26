Чотирирічна дитина напилася отрути для кротів
11:45, 26 грудня 2011Вінниця
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Отримала хімічні опіки
Для батьків маленької жмеринчанки вихідні перетворилися на жахіття.
Як повідомило УМНС у Вінницькій області, у неділю чотирирічну дитину госпіталізували до місцевої лікарні з діагнозом - хімічний опік ротової порожнини та язика.
Данні опіки отримала випадково, випивши отруту для кротів.
На даний час потерпіла знаходиться в реанімаційному відділені ЦРЛ м. Жмеринка, стан потерпілої задовільний.
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