Жмеринчанин попік п'яту точку у лазні

Про те, що лазня може бути небезпечною, згадують після випадків комбінації “пиво+парилка”. Проте й за мирного розвитку ситуації може трапитись лихо.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, у неділю жмеринським рятувальникам надійшло повідомлення від чергової медсестри відділкової лікарні ст. Жмеринка про те, що в лікарню було доставлено 24-річного з діагнозом термічні опіки ІІІ ступеня правого плеча і сідниці.

Молодик отримав травми через власну необережність (послизнувся та упав на котел у лазні). Стан потерпілого середньої важкості.