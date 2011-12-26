Вінницькі комуністи хочуть залишити ЖКГ неприбутковим. На їхню думку, саме такою «комуналка» і повинна бути.

Про це з посиланням на голову Вінницького обкому КПУ Лідію Закусилову повідомив веб-портал “Багнет” (http://www.bagnet.org).

Як заявила комуністка, у Вінниці вже збирають підписи за оригінальний проект реформування ЖКГ, згідно з яким тарифи мають бути знижені, попри те, що воно зараз неприбуткове.

- Наші активісти почали робити поквартирний обхід, під час якого ведеться збір підписів під вимогою до міськради ввести мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги в 2012 році, - повідомила Закусилова.

На її думку, місцева влада почала безпрецедентне підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

- Сфера ЖКГ ніколи не була і не повинна бути прибутковим виробництвом - це соціальна послуга держави. Це в теорії. А на практиці виходить так, що сьогоднішні господарі життя - олігархи, що стоять біля керма, - поставили собі за мету ще більше збагатити багатих, перетворивши комунальну сферу на прибутковий бізнес, - обурювалася Закусилова.