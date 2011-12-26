Вінничанин "нагрів" одеситку на 24 тисячі "зелених"
13:43, 26 грудня 2011Вінниця
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Гроші за квартиру
Співробітники Приморського в місті Одеса райвідділу міліції вирахували шахрая-іногородця, який вирішив нажитися на квартирі одеситки.
Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.
Як з'ясувалося, шахрай - житель Вінниці - підробив прописку і вкрав велику суму грошей (24200 доларів США), що належать тамтешній мешканці, за квартиру, яка на момент укладення договору належала територіальній громаді міста.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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