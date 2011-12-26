Вінничанин "нагрів" одеситку на 24 тисячі "зелених"

Співробітники Приморського в місті Одеса райвідділу міліції вирахували шахрая-іногородця, який вирішив нажитися на квартирі одеситки.

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.

Як з'ясувалося, шахрай - житель Вінниці - підробив прописку і вкрав велику суму грошей (24200 доларів США), що належать тамтешній мешканці, за квартиру, яка на момент укладення договору належала територіальній громаді міста.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.