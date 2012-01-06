Кінотеатр «Родина» підготував новорічні сюрпризи

13:35, 06 січня 2012
Вінниця
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8 і 9 січня вінницький кінотеатр «Родина» (Козицького, 47)  запрошує дітей на перегляд мультфільму «Марія Мірабелла», 10 і 11 січня – «Король – Полярний Ведмідь».
12 і 13 січня – на новорічний ранок «Нескінченна історія». Початок – о 10-й годині. Вхід вільний. Перед початком перегляду дітей з новорічними та різдвяними святами привітають Дід Мороз і Снігуронька.

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