Кінотеатр «Родина» підготував новорічні сюрпризи
13:35, 06 січня 2012Вінниця
0 0
8 і 9 січня вінницький кінотеатр «Родина» (Козицького, 47) запрошує дітей на перегляд мультфільму «Марія Мірабелла», 10 і 11 січня – «Король – Полярний Ведмідь».
12 і 13 січня – на новорічний ранок «Нескінченна історія». Початок – о 10-й годині. Вхід вільний. Перед початком перегляду дітей з новорічними та різдвяними святами привітають Дід Мороз і Снігуронька.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter