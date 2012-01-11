Правоохоронці випередили виробників горілчаного фальсифікату

На Вінниччині знищили 500 тисяч фальшивих акцизних марок, чим попередили нанесення державі збитків на суму 3 мільйона гривень.

Про це повідомили у прес-службі СБУ України у Вінницькій області.

Виготовлені на підприємстві товариства «Укрводпром» пляшки реалізовували через торговий дім «Віктор» на території України та в Європі. На пляшки наклеювали фальшиві акцизні марки, а горілку виготовляли з порушеннями технологічного процесу. За результатами розгляду кримінальної справи, директора та начальника цеху виробництва визнали винними та засудили. Фальсифікат на суму 8 мільйонів гривень конфіскували.