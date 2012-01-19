В ДТП загинула 18-річна дівчина

Сьогодні вночі слизька дорога коштувала життя молодій дівчині.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, о 2 годині на автодорозі «Тиврів - Гнівань» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет 30 – річний водій автомобіля «Мерседес».

В автівці, окрім водія, перебувала 18 – річна жителька селища Сутиски, яка внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.



Наразі за цим фактом проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи.