В ДТП загинула 18-річна дівчина
11:40, 19 січня 2012Вінниця
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В кріслі пасажира
Сьогодні вночі слизька дорога коштувала життя молодій дівчині.
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, о 2 годині на автодорозі «Тиврів - Гнівань» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет 30 – річний водій автомобіля «Мерседес».
В автівці, окрім водія, перебувала 18 – річна жителька селища Сутиски, яка внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.
Наразі за цим фактом проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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