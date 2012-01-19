Злодії відібрали дублянку, гроші, телефон і навіть "права"

18 січня до працівників Вінницького райвідділу міліції звернувся 41 – річний житель села Стрижавка з повідомленням про пограбування.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Чоловік розповів, що на вулиці села його пограбував односелець. 20 – річний молодик відібрав у потерпілого гроші та посвідчення водія.

Наразі за цим фактом порушили кримінальну справу і вживаються заходи по виявленню та затриманню підозрюваного.

Ще одне пограбування сталося вчора на території Центрального автовокзалу Вінниці. Двоє 30 – річних непрацюючих чоловіків пограбували 36 – річного жителя Тростянецького району. Зловмисники відібрали у потерпілого гроші, телефон та дублянку.

Працівники міліції встановили підозрюваних і незабаром затримали їх. За даним фактом порушили кримінальну справу.