Життя немає без обріза?
12:51, 19 січня 2012Вінниця
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Виявлення та вилучення зброї
Кримінальні зведення щодня рясніють повідомленнями про вилучення зброї в подолян.
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, вчора у Томашпільському районі працівники міліції виявили та вилучили у непрацюючого 48 – річного чоловіка обріз гвинтівки системи «Мосіна» та 23 патрони калібру 7,62 мм.
Наразі зброю відправили на дослідження і за даним фактом проводять перевірку.
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