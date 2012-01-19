Життя немає без обріза?

Кримінальні зведення щодня рясніють повідомленнями про вилучення зброї в подолян.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, вчора у Томашпільському районі працівники міліції виявили та вилучили у непрацюючого 48 – річного чоловіка обріз гвинтівки системи «Мосіна» та 23 патрони калібру 7,62 мм.

Наразі зброю відправили на дослідження і за даним фактом проводять перевірку.