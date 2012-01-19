Подільські ґазди розводять на орних землях бур'яни

Управлінням Держземінспекції Головного управління Держкомзему у Вінницькій області виявлено факти неефективного використання земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво установи.

Так, в ході перевірок на території Бернашівської сільської ради Могилів-Подільського району встановлено, що у ТОВ «Дністер–Агро» знаходяться в оренді земельні ділянки (паї) громадян площею 177,8432 га та не переоформлені земельні частки (паї) площею 13,2753 га. Однак на момент перевірки дані землі фактично не використовуються та знаходяться у забур’яненому стані.

Аналогічні порушення виявлені при проведенні планових перевірок у Мурованокуриловецькому районі. Так, ПП «Ланцет» на території Бахтинської, Галайковецької, Снітківської та Рівненської сільських рад за межами населених пунктів з 18.04.2008 року орендує землі запасу та землі резервного фонду, загальною площею 473,41 га. На момент перевірки вказані земельні ділянки фактично не використовуються, зарослі бур’янами, орендна плата не сплачується.

Таке використання земель призводить до деградації земель та згідно зі статтею 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» кваліфікується як невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, що є підставою для припинення права користування земельними ділянками в примусовому порядку.

До порушників в межах компетенції вжито вичерпних заходів реагування передбачених Порядком планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, та направлено матеріали до органів прокуратури.