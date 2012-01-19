Чехи збудують на Літинщині сонячну електростанцію

Група компаній “Екотехнік Прага” та її підприємство в Україні “Екотехнік Україна” на території Літинського району планують збудувати 2012 року сонячну електростанцію, потужністю 54 МВт, яка вироблятиме майже 62 млн. Квт/год. на рік.

Сьогодні на знак цілковитого сприяння інвесторам голова Вінницької ОДА Микола Джига та директор підприємства “Екотехнік Прага” Алеша Коростенський підписали Меморандум про співпрацю.

Для безпосередньої реалізації проекту вже зареєстровано та розпочало роботу підприємтсво “Екотехнік Літин”.

Наразі українська сторона розглядає питання виділення земельної ділянки площею 99 га на території Кожухівської та Шевченківської сільських рад Літинського району.