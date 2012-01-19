У 9 автобусних маршрутів внесли зміни

Виконком Вінницької міської ради затвердив зміни до дев'яти маршрутів мережі автобусних маршрутів загального користування. Новації у схемі організації руху громадського транспорту відкоригували після врахування пропозицій приватних перевізників які надійшли до міськради.

Про це повідомив Директор департаменту, транспорту, енергетики та зв'язку Вінницької міської ради Олексій Пидоченко.

- Зміни до окремих маршрутів, за ствердженням перевізників, будуть сприяти більш ефективній роботі та зроблять їх більш зручними для мешканців міста, - повідомив Олексій Пидоченко.

Департамент, транспорту, енергетики та зв'язку спільно із розробниками схеми руху транспотру — науковцями ВНТУ і фахівцями Трамвайно-тролейбусного управління погодили зміни до дев'яти маршрутів. Зміни стосуються шляху проходження автобусних маршрутів та збільшення транспортних засобів на маршруті.

Так, зміни відбудуться на маршруті 5А “П'ятничани - пл. Гагаріна”. Замість рухатись наколо парку ім. Горького маршрутки їхатимуть по вул. Театральній і далі через пл. Гагаріна до лікарні ім. Пирогова.

Маршрут 11А “вул. Ботанічна — пл. Гагаріна”, - він теж пройде по вул. Театральній і далі через пл. Гагаріна до лікарні ім. Пирогова.

Маршрут 8-Б «вул. Бучми – пл. Перемоги» пропонується продовжити до вул. О.Кобилянської (П’ятничани). Ці зміни пропонуються тому, що сьогодні на існуючому маршруті № 52 «П’ятничани – вул. Бучми», який повністю перекриває новий маршрут 8Б, працюють три автобуси, договори на які закінчуються в 2013 році. Через різну довжину цих маршрутів майже неможливо узгодити графіки роботи автобусів для забезпечення їх рівномірного руху. В зв’язку із продовженням маршруту пропонується кількість автобусів збільшити з 4-х одиниць до 8.

Запропоновано замінити маршрут 13А «Барське шосе – 600-річчя» на маршрут «Барське шосе – вул. Свердлова» зі шляхом проходження по вулицях: Барське шосе – Квятека – Порика – 600-річчя – 30-річчя Перемоги – академіка Ющенка – Зодчих – Свердлова до розворотного кільця тролейбусної лінії та збільшити кількість мікроавтобусів з 4 до 6 одиниць.

У зв’язку з тим, що по вул. К.Маркса проходить лише один маршрут ?3, а в цьому районі розташовані різні установи та заклади, пропонується змінити шлях проходження маршруту 17Б «Хмельницьке шосе – вул. Лугова». Замість вулиць Немирівське шосе – Чехова пропонується рух автобусів організувати по вулиці К.Маркса, а в зв’язку з незначним пасажиропотоком по вулиці В. Інтернаціоналістів її пропонується замінити на просп. Юності.

Перевізниками запропоновано змінити і шлях проходження маршруту 20А. У зв’язку з тим, що по вулицях Ватутіна – Чехова – Немирівське шосе – Лебединського – Островського Київська (до вул. Чорновола) цей маршрут дублюється маршрутом ?45, вулицю Островського пропонується замінити на вулиці Привокзальна – Коцюбинського. Це забезпечить стабільність перевезень пасажирів на ділянці Немирівське шосе – Лебединського – Привокзальна.

На маршруті 22А «Свердловський масив – Муніципальний ринок» в зв’язку зі складним профілем дороги на вулиці П.Осипенко її пропонується замінити на вул. Козицького.

На маршрутів 1А «Педучилище – пл. Перемоги» кількість мікроавтобусів з 3-х одиниць пропонується збільшити до 4-х. Ці зміни запропоновані з метою забезпечення рівномірності руху автобусів на маршруті, позаяк на маршруті в звичайному режимі руху № 1 «Педучилище – Залізничний вокзал» передбачається робота 4-х автобусів муніципального автобусного парку.