Перша зустріч твіттерян у Вінниці

28-го січня о 11 годині у Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва (ІV поверх, відділ літератури та інформації з виробничих питань) відбудеться перший вінницький з`їзд мікроблогерів (твіттерян). Зібрання користувачів сервісу мікроблогів твіттер поширюються в Україні уже протягом декількох років і мають назву твітер-івенти. Подібні заходи, які проходять у форматі баркемпу (http://uk.wikipedia.org/wiki/BarCamp), уже неодноразово проводилися в Ужгороді, Львові, Тернополі, Запоріжжі, Івано-Франківську та інших містах України. Цього року традиція проведення твітер-івентів поширилася і на Вінницю.

Вінницька обласна бібліотека завжди прагнула відповідати вимогам часу, тому проведення такого заходу саме тут не є несподіванкою. Тим паче, заклад має чудову технічну оснащеність, зокрема доступ до Інтернет по технології Wi-Fi.

На перший вінницький твіттер-івент зберуться найактивніші представники твітер-спільноти з різних куточків України – Києва, Хмельницького, Тернополя, Черкас. В програмі заходу доповіді місцевих Інтернет-діячів та гостей міста на тему поширення твітеру в Україні та його можливостей щодо об`єднання українців, використання твітеру бізнесом та ЗМІ тощо.

Після офіційної частини на гостей міста та вінничан чекає насичена програма відпочинку у вигляді квесту вулицями Вінниці та гри у мафію від Клубу Black Chicago.

Довідка. Twitter (Твіттер; від англ. twitter — цвірінькати, щебетати) — соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів, що дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення (до 140 символів).