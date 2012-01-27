Петра Порошенка висунуто на «Людину року 2011»

У списку лауреатів національної премії «Людина року 2011» - один вінничан. Голова однойменного благодійного фонду Петро Порошенко висунутий у номінації «Меценат року». Протягом 2011 року за рахунок підтримки Благодійного Фонду Петра Порошенка у Вінницькій області було відкрито найбільший в Європі світломузичний фонтан, обладнані спеціальними підйомниками для «візочників» муніципальні автобуси, закуплено спеціальне хірургічне обладнання для вінницького обласного ендокринологічного диспансеру, передані новорічні подарунки для дітей Вінниці. Цього року більше трьох мільйонів буде спрямовано на відкриття першого в Україні медичного діагностичного центру у місті.

Нагадаємо, що у національному конкурсі «Людина року» протягом його існування був номінований до цього часу лише один вінничанин – Володимир Гройсман. Його було висунуто у номінації «Міський голова року».

