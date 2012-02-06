Жінку пограбували й відправили до нейрохірургів

Минулої п'ятниці до Ленінського райвідділу міліції звернулася 56-річна вінничанка з заявою про те, що близько 13.30 год. в під’їзді будинку, розташованого по вулиці Скалецького, невідомий чоловік з застосуванням фізичної сили заволодів її сумкою, у якій знаходилися гроші в сумі 1000 гривень, документи на її ім’я та браслет з жовтого металу.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, наразі встановлено, що злочин скоїв 23-річний, раніше судимий, місцевий житель. Зловмисник затриманий. Речові докази вилучені. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України «Грабіж».

Потерпіла жінка з закритою черепно-мозковою травмою госпіталізована до нейрохірургічного відділення вінницької лікарні.