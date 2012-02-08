За водопостачання та водовідведення платимо по-новому

Згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 14 квітня 2011 року № 606, з 1 січня облік цих послуг вестиметься окремо.

У зв'язку з цим вінничанам, які оформили субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у період з жовтня 2011 по квітень 2012 року, автоматично перерахують її розмір.

Як повідомив радіокомпанії “Місто над Бугом” заступник вінницького міського голови Володимир Кістіон, на вартість послуг нова система обліку не вплине.