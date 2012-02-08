Фуру, що в'їхала у замет, витягали рятувальники
13:05, 08 лютого 2012Вінниця
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Перекрила дорогу
Дорожні страхіття, які спричинили замети на шляхах сходу та півдня України, схоже, починають ставати актуальними і для Вінниччини.
Сьогодні близько шостої ранку у снігову пастку потрапила фура на автошляху Вінниця-Київ поблизу с. Дорожне Вінницького району.
Як повідомило УМНС у Вінницькій області, вантажівка через складні погодні умови з'їхала із дороги в замет. МАНа, який частково перекрив проїжджу частину для руху в обох напрямках, довелось витягувати зі снігу за допомогою лебідки калинівським рятувальникам.
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