Виробництво електроенергії Вінниччини забезпечило приріст галузі

Рівень виробництва промислового сектора Вінницької області в січні 2012 року збільшився в порівнянні з показниками січня 2011 року на 13,2%.

Про це УНІАН повідомляє Головне управління економіки Вінницької облдержадміністрації.

Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості, як видобувна – на 15,3%, хімічна і нафтохімічна – на 24,2%, металообробка – на 9,7%, виробництво і розподіл електроенергії, газу і води – на 33%, легка промисловість - на 1,6% виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 2,3%.

Разом з тим скорочення промислового виробництва відбулося в целюлозно-паперовому виробництві і видавничій діяльності - на 6,4%, машинобудуванні – на 24,7%, а також в обробці деревини і виробництві виробів з неї – на 9,6%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2011 року рівень виробництва промислового сектора Вінницької області скоротився в порівнянні з 2010 роком на 2,7%.