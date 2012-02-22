В січні вінничани їли більше м’яса і пили молоко

У січні 2012 року загальне виробництво продукції сільського господарства у Вінницькій області в порівнянні з відповідним періодом 2011 р. виросло на 0,8%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницької області.

Зокрема, в аграрних підприємствах виробництво сільгосппродукції збільшилось на 4,5%, господарствах населення - скоротилося на 0,7%. У січні 2012 року загальне виробництво м'яса у Вінницькій області скоротилося на 4,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 11,1 тис. тонн, виробництво яєць – збільшилось на 0,8% - до 49,7 млн. шт., виробництво молока також збільшилося на 4,9% - до 51,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області в 2011 році загальне виробництво продукції сільського господарства в порівнянні з 2010 роком виросло на 17,4%. Зокрема, в аграрних підприємствах виробництво збільшилось на 22,9%, господарствах населення - на 12,8%.

