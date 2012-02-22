Боксерський удар "товариша" спричинив миттєву смерть

10 років позбавлення волі отримав 27–річний вінничанин, який наприкінці травня минулого року став винуватцем у смерті молодого чоловіка. Фатальні наслідки мали молодіжні "розборки" поблизу одного з розважальних клубів Вінниці. Це сталося 22 травня близько 5-ої години ранку. Сварка виникла після відвідування молодими людьми дискотеки.

Словесна образа стала каталізатором бійки, у якій був лише один точний удар у скроню. З’ясовуючи відносини, один з молодиків вдарив іншого кулаком у голову. Від потужного удару 30–річний чоловік впав на бруківку і отримав відкриту черепну–мозкову травму, яка і спричинила миттєву смерть. Винуватець трагедії разом зі своїми друзями поспішив зникнути, але, як з’ясувалося, ненадовго.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, близько 50 працівників міліції працювали над розшуком підозрюваного. За кілька годин його затримали та доставили у відділок міліції.

Перебуваючи на лаві підсудних, підозрюваний стверджував, що у такий спосіб він намагався захиститися, що покійний чоловік приготувався його бити і він лише вдарив на випередження, але це була тільки його версія. Як з’ясувалося, їх розбори зафіксувала камера спостереження, яка була встановлена на будівля розважального закладу. На відео чітко видно, що покійний чоловік стояв з опущеними руками і в момент удару взагалі дивився у іншій бік.

Нещодавно суд Ленінського району м. Вінниці визнав винним обвинуваченого у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого і виніс йому вирок – 10 років позбавлення волі.