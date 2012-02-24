Заклади громадського харчування використовують брудну воду

Фахівці Вінницької міської СЕС здійснюють вибірковий контроль за якістю питної води, яку споживає населення.

Про це повідомив головний лікар Вінницької міської СЕС Олександр Сорочан.

Він повідомив, що за результатами лабораторних досліджень відхилення якості води водогону за мікробіологічними показниками в період 2006-2011 років реєструвались на рівні 5.7-7.7% досліджених проб, а за хімічними показниками такі випадки були поодинокі.

Олександр Сорочан зазначив, що завдяки покращенню обслуговування зовнішніх та внутріоб'єктних мереж якість води з водогону закладів дошкільного виховання та загальноосвітніх шкіл поліпшилась, а наявні відхилення не перевищують 2.9%.

В лікувальних установах цей показник на рівні загальноміського — 6.5%.

Занепокоєння головлікаря міської СЕС викликають об'єкти громадського харчування та продовольчої торгівлі, де відхилення реєструвалися у 10.7% проб, або в 1.6 разів частіше, аніж в загальному по мережі об'єктів нагляду.