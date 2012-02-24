Порошенко потрібен регіоналам для завоювання Вінниччини?

Партія регіонів шукає політиків, які могли б забезпечити їй високі рейтинги в областях, які не підтримують „регіоналів”. А Призначення Петра Порошенка на посаду міністра економіки дозволить Партії регіонів отримати необхідний результат на парламентських виборах у Вінницькій області.

Про це повідомила ТСН з посиланням на "Коментарі", які отримали таку інформацію від джерела в Адміністрації Президента.

За його словами, кадрова ротація в уряді ще не закінчена. Найближчим часом крім Порошенко на високі посади в Кабміні можуть бути запрошені й інші політики, здатні на парламентських виборах 2012 року забезпечити Партії регіонів необхідний результат в тих областях, де у неї недостатньо висока підтримка. У тому числі і по мажоритарних округах.

Джерело нагадало, що того ж Порошенка вважають найбільш впливовою людиною у Вінницькій області. При цьому джерело не уточнило, кого ще можуть запросити на роботу в уряд.

Нагадаємо, Янукович підтвердив, що прем'єр-міністр Микола Азаров запропонував йому кандидатуру Петра Порошенка на посаду міністра економіки. Президент зазначив, що вже провів коротку бесіду з Порошенком, під час якої той стисло виклав своє бачення організації роботи міністерства та власних кроків як його керівника.

За словами Януковича, він залишився задоволений почутим і тепер очікує від Порошенка письмового викладу його плану дій.