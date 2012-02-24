64-річна жінка ледь не загинула під колесами іномарки

11:22, 24 лютого 2012
Вінниця
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З власної вини

Працівниками Державтоінспекції зафіксована  дорожньо-транспортна пригода, яка сталася на території Піщанського району у селі Городище.

Про це повідомило УМВС України у Вінницькій області.

40–річний водій автомобіля «Форд» скоїв наїзд на місцеву 64 – річну жінку, яка раптово вийшла на проїжджу частину дороги.
Потерпілу доправили у лікарню, а  за фактом ДТП проводиться перевірка.

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