Мережі вінницького водогону рвуться вдвічі рідше

Упродовж 2006-2911 років у Вінниці замінили 22.87 км особливо ненадійних водопровідних мереж.

Про це повідомив головний лікар Вінницької міської СЕС Олександр Сорочан.

Внаслідок цього намітилася позитивна динаміка щодо кількості поривів, яка зменшилася порівняно з 2006 роком в 1.8 разів до 285 у 2011 році.

- Це вкрай важливо, - каже Олександр Сорочан. - Адже кожний порив несе в собі потенційну епідемічну загрозу як внаслідок можливого безпосереднього забруднення питної води, так і внаслідок тривалої відсутності водопостачання на епідемічно значимих об'єктах, де за аварій може порушуватись технологія. Добре, що у Вінниці ліквідація на мережах водогону здійснюється своєчасно із дотриманням вимог будівельних норм та правил водопостачання.

За даними КП “Вінницяоблводоканал”, протяжність системи мереж водогону, які діють у Вінниці, становить понад 1200 км.

