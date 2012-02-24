Лідерка вінницької "самооборони" пропонує податок на бездітність

Народні депутати Ярослав СУХИЙ (Партія регіонів) і Катерина ЛУК'ЯНОВА (”Наша Україна - Народна самооборона”) пропонують Верховній Раді підвищити оподаткування бездітних українців.

УНІАН повідомив з посиланням на видання «Коммерсант-Україна» (№30 (1520) від 24 лютого 2012 р.), що депутати зареєстрували відповідний законопроект в парламенті.

Вони пропонують переглянути ставки податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, підвищене податкове навантаження у розмірі 17%, окрім доходів, що перевищують 10-кратний розмір мінімальної зарплати, поширюватиметься і на бездітних українців, що досягли 30-ти років. ”До 30 років чоловік має право думати, кого він хоче собі за дружину, є час здобути освіту, зробити кар'єру, створити сім'ю і спробувати народити дітей”, – пояснила К.Лук'янова.

Виключенням стануть бездітні інваліди I-III груп. Сім'ї, що виховують одного-двох дітей, платитимуть податки за звичайною ставкою - 15%, трьох-чотири (за умови, що наймолодша дитина має досягти трьох років) – 10%, п'яти і більш – 5% незалежно від рівня доходів. ”У нас ставка прив'язана до доходу, але ми забуваємо, що сім'я, що має дітей, втрачає в доходах, і держава не компенсує втрати. Виплати при народженні – добре, але є дитсадок, школа, вища освіта”, – сказала депутат.

Як відзначає видання «Коммерсант-Україна», автори поправок фактично пропонують повернутися до системи податку на неодружених, самотніх і бездітних громадян, який діяв впродовж більше 50 років до розпаду СРСР. У європейській практиці таких норм немає. А в Україні доки діє податкова соціальна пільга для багатодітних сімей, що поширюється на громадян з доходом нижче 1,4 мінімальної зарплати (1,5 тис. грн.). У 2012 році розмір такої пільги на кожного дитяти складає 80,48 грн.

У законопроекті зазначається, що пільги не поширюватимуться на громадян, позбавлених батьківських прав, які відмовляються від сплати аліментів. У поправках нічого не сказано про сім'ї, які за станом здоров'я не можуть мати дітей.

За словами К.Лук'янової, прийняття норм стимулюватиме народжуваність, оскільки за два роки населення України зменшилося на 365,2 тис. чоловік. Додаткові надходження до бюджету можуть скласти до 800 млн. грн. за рахунок збільшення ставки для бездітних.