Імітація бурхливої діяльності лісівників зацікавила прокуратуру

Посадовці одного із лісогосподарських підприємств штучно нарощували показники службової діяльності. Прокуратурою Бершадського району порушено кримінальну справу.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Упродовж 2009-2011 років службові особи одного із державних лісових господарств, з метою штучного нарощування показників службової діяльності, склали завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення відносно 11 громадян за ч. 1 ст. 85 КУпАП (порушення правил полювання). Даних осіб незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафів та попереджень.

Прокуратурою Бершадського району порушено кримінальну справу відносно службових осіб лісогосподарського підприємства за фактом зловживання службовим становищем та підробки протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.