В селі Жежелів на Козятинщині селяни користуються "комунальним" авто

Нещодавно конкурсна комісія під головуванням заступника голови облдержадміністрації Романа Аксельрода підбила підсумки та визначила переможців ІІ етапу конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2011 рік. У конкурсі традиційно перемагають населені пункти, які домоглися найкращих результатів за річними підсумками роботи у виконанні програми соціально-економічного розвитку. Перше місце у VI категорії (села) здобув Жежелів.

Як повідомляє Інтернет-портал Вінницької ОДА, очільник громади Євгенія Слюсаренко задоволена результатом, водночас зауважує: "Я не стремилася до перемоги, до цього навіть не знала про існування такого конкурсу. Просто я дуже люблю своє село, його жителів. Тому й роблю все можливе, аби покращити їх побут".

Євгенія Леонідівна відноситься до тієї категорії людей, про яких кажуть: прийшов, побачив, зробив. Кількох місяців перебування на посаді їй виявилося достатньо, аби у Жежелеві на місці пустиря з’явився гарний дитячий майданчик з атракціонами, на якому урочисто перерізали стрічку наприкінці серпня минулого року, було облаштовано прибудинкову територію сільського Будинку культури. На ці два об’єкти витрачено 177 тис. грн. Проведено зовнішнє освітлення, протяжністю 5,6 км, підсипано 8 км доріг, облаштовано ритуальний майданчик на місцевому кладовищі. Завдяки заміні 4 насосів, вирішено питання безперебійного водопостачання. В цілому на благоустрій населеного пункту минулого року витрачено 351 тис. грн. Саме такі результати, а ще належний санітарний стан території, добре налагоджений вивіз сміття і допомогли перемогти спочатку у районному, а згодом обласному етапах конкурсу.

Але це далеко не все, що зроблене у громаді. У минулому році сільська рада придбала легковий автомобіль, який використовується, в тому числі, на потреби сільчан. Багато роботи проведено по сільському закладу культури: тут облаштовано кімнату для гурткової роботи, кабінет директора. За підтримки сільського голови місцева бібліотека стала переможцем конкурсу програми "Бібліоміст", завдяки чому жежелівчани стали ближчими до всесвітньої мережі. Надавалася грошова допомога інвалідам I гр., хворим сільчанам, при надзвичайних ситуаціях, на що було спрямовано із сільського бюджету в межах 25 тис. грн.

Чимало заплановано і на рік нинішній. Зокрема, відремонтувати асфальтне покриття від центральної траси до школи, продовжити благоустрій сільського кладовища, впорядкувати територію та відремонтувати фасад адмінбудівлі сільської ради. 230 тис. грн. у сільському бюджеті передбачено на придбання спецтехніки, якою можна буде і сміття вивозити, і взимку сніг прогортати. Також планується у одній із кімнат сільського Будинку культури облаштувати спортивну кімнату. Планів у сільського голови багато, енергії, ініціативності та бажання зробити щось для громади - ще більше. За словами Євгенії Слюсаренко, в усіх гарних ініціативах має підтримку з боку депутатського корпусу, сільчан. А спільно, як відомо, будь-які труднощі легко долаються. І ось такі перемоги досягаються.

Тиждень тому Жежелівський сільський голова завезла документи до Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ України на участь у третьому етапі Всеукраїнського конкурсу. Його результати будуть відомі вже за місяць, але жежелівчани сподіваються, що й на найвищому рівні їх громада достойна посісти одне із призових місць.

