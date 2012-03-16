Польські волонтери доглянуть забуті поховання пращурів

На Вінниччину цьогоріч знову приїдуть волонтери, які допоможуть реставрувати і доглядати забуті польські кладовища.

Про це УНІАН повідомив Генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф Свідерек.

- Ця робота продовжиться під егідою Генерального консульства Польщі у Вінниці, - сказав пан Свідерек. - Ми цим займаємося вже кілька років.

За словами пана Генерального консула, головними ініціаторами цієї роботи стали Вроцлавське відділення польського телебачення спільно з куратором освіти міста Вроцлава .

- Цього року до волонтерського руху приєдналося дуже багато шкіл, предстаників місцевого свамоврядування Польщі. Ми на сьогоднішній день маємо вже 28 груп волонтерів, які хочуть присвятити свої канікули, свою відпустку тому, щоб доглянути на Вінниччині старі забуті могили. Наразі владою міс і сіл, де мають намір працювати польські волонтери, остаточного рішення про їх перебування не прийнято. Але я думаю, що ми все ж продовжимо те, що вже 2 роки проводимо на Вінниччині, - каже пан Свідерек. - Наші волонтери приїдуть у Літин і в Ямпіль. Є ще й кілька інших кладовищ, на яких ми хотіли б потрудитись.