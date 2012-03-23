В Гайсинському районі сталося потрійне зіткнення авто

21 березня о 7.30 на автошляху Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка поблизу села Тарасівка Гайсинського району сталося зіткнення трьох автомобілів. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Фіат Добло» , непрацюючий житель Черкаської області, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобілем «ТАТА», за кермом якого перебував 53-річний мешканець Шаргородського району та з автомобілем «Део-Нексія», яким керував житель м. Гайсин.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 41-річний водій автомобіля «Фіат Добло» від отриманих тілесних ушкоджень на місці пригоди загинув. Чоловіка, який перебував за кермом «ТАТА» госпіталізували до Гайсинської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями.

За даним фактом порушено кримінальну справу відповідно до ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.