Звіднику з сауни дали два роки умовно

Ленінський районний суд міста Вінниці виніс покарання працівнику однієї з вінницьких саун. Чоловік, працюючи адміністратором сауни, розташованої у центрі міста, з корисливих спонукань надавав посередницькі послуги клієнтам даного закладу з звідництва для надання послуг сексуального характеру. За таку послугу чоловік отримував 120 гривень.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 302 Кримінального кодексу України «Створення або утримання місць розпусти і звідництво».

Суд визнав чоловіка винним у порушенні моральних засад суспільства в частині встановлення зв’язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, сприянні добровільному сексуальному спілкуванні раніше не знайомих між собою осіб протилежної статі, а також у умисному наданні посередницьких послуг в розпусті з метою наживи, та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Враховуючи те, що підсудний позитивно характеризується за місцем проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності та має на утриманні малолітню дитину, суд звільнив його від відбування, якщо він протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину.



