Молодь запрошують до екологічного фотоконкурсу

Ти талановий фотограф??? Бажаєш проявити себе? Любиш природу та навколишнє довкілля? Тоді тобі сюди!!!

Благодійний фонд «Подільська громада», МО «Пласт-НСОУ» та ВМГО «Демократичний альянс» в рамках всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою» проводять фотоконкурс «Вибір за тобою».

Фото має бути зроблене на території міста Вінниці. В роботі потрібно порівняти чисту і засмічену ділянки однієї відпочинкової зони. Вказати місце, в якому зроблене фото.

Фотографії надсилаються на адресу gnez16@i.ua або приймаються в електронному вигляді за адресою: м. Вінниця, вул. П. Осипенко, 4, 2 поверх, офіс БФ «Подільська громада».

Роздільна здатність (якість) знімка має бути не менше 300 пікселів/дюйм. Назви файлів повинні містити прізвище автора та назву фотографії.

У конкурсі можуть брати участь школярі старших класів, студенти, працівники різних установ.

Кожна робота повинна мати екологічну спрямованість. Роботи на конкурс приймаються, надіслані до 14 квітня 2012 року.