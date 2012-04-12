Барську райраду знову очолив представник від Партії Регіонів
Нині діючий очільник райдержадміністрації
Барську районну раду очолив нині діючий голова районної державної адміністрації Микола Радіонов, 1968 р.н. Його кандидатуру підтримав 31 депутат з-поміж присутніх на сесії 53-ьох. Загальний склад Барської районної ради – 58 осіб, 5 депутатів були відсутні з різних причин.
Опонентом Миколи Радіонова виступив самовисуванням опозиційний кандидат, нині діючий заступник головий районної ради Юрій Козловський. Голосування відбувалося в два тури. В першому турі Миколу Радіонова підтримали 26 депутатів, відповідно Юрія Козловського – 22. Остаточну крапку в обранні очільника Барського району поставило голосування в другому турі, де за кандидата від влади проголосувала 31 особа, відповідно за опозиційного кандидата – 22.
Цікавим залишається той факт, що в другому турі не було тих, хто взагалі не голосував чи утримався.
Склад Барської районної ради доволі неоднозначний, де опозиційні сили представляють – фракція «ВО «Батьківщина» - 10 осіб, «Фронт змін» - 6, «Українська республіканська партія «Собор» - 3, Українська республіканська партія – 2, «Свобода» - 1, НУНС – 1. Тобто, якщо зважити на елементарну арифметику, то за провладного кандидата «подарував» свої голоси і хтось від опозиційних сил. Чи не стають проміжні вибори в регіонах черговим випробуванням на єдність для опозиційних сил, якої вони поки що не демонструють?
Наразі сесію не закрито, і вибори заступника відбудуться 11 квітня. Новообраний голова зазначив, що на цій посаді він бачить свого однопартійця Миколу Синчака.