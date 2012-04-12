Барську райраду знову очолив представник від Партії Регіонів

Барську районну раду очолив нині діючий голова районної державної адміністрації Микола Радіонов, 1968 р.н. Його кандидатуру підтримав 31 депутат з-поміж присутніх на сесії 53-ьох. Загальний склад Барської районної ради – 58 осіб, 5 депутатів були відсутні з різних причин.

Опонентом Миколи Радіонова виступив самовисуванням опозиційний кандидат, нині діючий заступник головий районної ради Юрій Козловський. Голосування відбувалося в два тури. В першому турі Миколу Радіонова підтримали 26 депутатів, відповідно Юрія Козловського – 22. Остаточну крапку в обранні очільника Барського району поставило голосування в другому турі, де за кандидата від влади проголосувала 31 особа, відповідно за опозиційного кандидата – 22.

Цікавим залишається той факт, що в другому турі не було тих, хто взагалі не голосував чи утримався.

Склад Барської районної ради доволі неоднозначний, де опозиційні сили представляють – фракція «ВО «Батьківщина» - 10 осіб, «Фронт змін» - 6, «Українська республіканська партія «Собор» - 3, Українська республіканська партія – 2, «Свобода» - 1, НУНС – 1. Тобто, якщо зважити на елементарну арифметику, то за провладного кандидата «подарував» свої голоси і хтось від опозиційних сил. Чи не стають проміжні вибори в регіонах черговим випробуванням на єдність для опозиційних сил, якої вони поки що не демонструють?

Наразі сесію не закрито, і вибори заступника відбудуться 11 квітня. Новообраний голова зазначив, що на цій посаді він бачить свого однопартійця Миколу Синчака.