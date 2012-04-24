Переможці міні-Євро отримають квитки на матч «Україна-Швеція»

Всі гравці команди-переможця чемпіонату Вінниці з футболу серед шкільних збірних «Міні-Євро» отримають квитки на матч «Україна–Швеція», який пройде у Києві, справжнього Євро-2012.

Про це повідомили організатори змагань на прес-конференції.

Голова міського спорткомітету Сергій Краєвський звернув увагу, що мінімальна ціна квитка на цей матч – 200 євро. Тому командам є за що боротися.

До речі, одним з претендентів на медалі вінницького «Міні-Євро» є «збірна України» (школа № 12). У двох стартових поєдинках турніру вона набрала 4 очки.

Матчі попереднього етапу і чвертьфінали проходитимуть на стадіоні загальноосвітньої школи № 35. А напівфінали, фінал і гра за третє місце відбудуться на стадіоні Центрального парку культури і відпочину ім. Горького 19 травня, на день Європи, починаючи з 15-ї години. Це зробили для того, щоб їх подивилося якомога більше глядачів.