Обласна рада створила "Ладижинський гай"

Вінницька обласна рада, згідно із законодавством про формування єдиної екологічної мережі України, вирішила зберегти цінні природні комплекси місцевого значення. Цю естафету їй передала своїм рішенням ще 21 сесія Вінницької обласної ради попереднього, 5-го скликання „Про завдання органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо збільшення площ природно-заповідного фонду, збереження і відтворення ландшафтних парків області”.

На 11-ій сесії Вінницької обласної ради 6-го скликання 27 квітня було прийняте рішення оголосити об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення гідрологічний заказник „Барський” загальною площею 230,5 га; ландшафтний заказник „Корчівка” загальною площею 2,0 га на території Жмеринської міської ради; ландшафтний заказник „Джерельна діброва” загальною площею 4,0 га на території Жмеринської міської ради.

Також створено в м.Ладижин об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення – дендрологічний парк „Ладижинський гай” загальною площею 10,0 га.

Всі об’єкти діють без вилучення із користування.